Британец попытался продать на eBay свои персональные данные с Facebook

В конце мая британец Оли Фрост решил продать на eBay свои персональные данные из аккаунта в фейсбуке.

Фрост предлагал купить все его посты и комментарии, которые он публиковал в социальной сети с 16 лет, а также фотографии, видео, сохраненные ссылки и другую информацию, которая есть у компании Facebook. «Что включено: все запросы в друзья, которые я проигнорировал, каждое приглашение на вечеринку, которое я получил (всего три). Еще больше [данных]: за кого я голосую, как зовут моего босса и где живут все мои родственники», — сообщил Фрост.

Начальная стоимость персональных данных составила 0,99 фунта. За несколько дней ставки выросли до 300 фунтов. Британец планировал закрыть аукцион 3 июня. Деньги, полученные с продажи собственных данных, Фрост хотел перевести в Фонд электронных рубежей, поддерживающий конфиденциальность пользователей.

Однако eBay удалил объявление Фроста. По словам британца, в eBay считают, что объявление может противоречить положениям и условиям Facebook. «Я ошибся. Я полагал, что мои персональные данные принадлежат мне», — заявил Фрост.

В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 80 миллионов пользователей фейсбука. Компания сотрудничала со штабом Дональда Трампа и размещала в соцсети политическую рекламу.

В Facebook знали об утечке персональных данных, но не предпринимали никаких мер.