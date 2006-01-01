На Сахалине загадочно пожелтело Охотское море

В начале июня сахалинцы стали свидетелями необычного явления на участке между селами Советское и Фирсово: прибрежные воды Охотского моря вдруг окрасились в желтый цвет. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Между тем опубликовавший видео сайт Sakhalin.info отмечает, что недавно аналогичное окрашивание прибрежных вод в ярко-желтый цвет наблюдалось в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области. Сотрудники парка объяснили, что воды Балтийского моря поменяли цвет из-за сосен, которые цветут на Куршской косе. «Ветер сдувает пыльцу в море, и вода меняет цвет. Эта пыльца абсолютно безопасна, однако люди со склонностью к аллергии могут в период цветения испытывать дискомфорт», - объяснили сотрудники калининградского парка.

Правда, в том месте, где пожелтело море на Сахалине, практически нет деревьев поблизости. Но в течение трех дней направление ветра было восточным, поэтому некоторые местные предположили, что могло принести что-то с Камчатки. В то же время другие сахалинцы считают, что это могла быть пыльца с елок из соседних районов.

«Ехал обратно 3 июня, дул сильный отжимной ветер почти по всей дороге. Неудивительно, что хвойный лес потрепало хорошо, пыльцу сдуло в море», - пишет один из комментаторов.





Напомним, в марте жители Краснодарского края обнаружили подозрительныйжелтый налет на земле и автомобилях. А в горах Сочи прошелжелтый дождь, окрасивший снег. Причиной этого необычного явления стала принесенная ветрами со Средиземноморья и Ближнего Востока пыль.

В 2006 году на Сахалине выпадал серо-желтый снег. Специалисты тогда заявили, что такие странные осадки могли стать последствиями деятельности какого-либо дальневосточного вулкана.





