Подросток выпрыгнул из окна из-за плохой оценки

В Киеве из окна многоэтажки выбросился 14-летний подросток. Трагедия произошла в ночь на вторник, 5 июня, на проспекте Лобановского, сообщают Факты.

Отмечается, что тело ребенка обнаружили случайные прохожие.

По предварительной версии следствия, 14-летний мальчик, скорее всего, покончил с собой из-за плохой оценки.

«Накануне в школе вывесили результаты экзаменов. И так получилось, что

у парня была самая низкая оценка по математике среди одноклассников - пятерка по 12-балльной системе»,

- говорит начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции Киева Оксана Поплавская.

По ее словам, учителя характеризуют этого подростка только положительно. Мальчик не был отличником, но ответственно относился к учебе.

Как рассказал полиции отец подростка, его сын вечером вел себя как обычно. Ничего не предвещало беды.

«В момент самоубийства мама мальчика находилась в другой комнате. Школьник выпрыгнул из окна девятого этажа. О том, что случилась несчастье, женщине сказали соседи, когда прохожие обнаружили под подъездом тело подростка», - сказала Поплавская.

По словам правоохранителей, погибший подросток не был участником так называемых групп смерти.





