Определено время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Подготовка к саммиту президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына проходит активно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Могу сказать вам предварительное расписание: первая встреча ориентировочно состоится 12 июня в 9 утра по сингапурскому времени»,— заявила она.

При этом Сандерс отказалась сообщить журналистам содержание письма Ким Чен Ына американскому лидеру. Она также подчеркнула, что США пока не собираются снимать санкции. По словам пресс-секретаря, ограничительные меры останутся до тех пор, пока не произойдет денуклеаризация Северной Кореи.

4 июня стало известно, что северокорейская делегация ищет автомобили классом не ниже, чем у американского президента: делегация Трампа заранее доставит в Сингапур президентский лимузин от компании Cadillac. Отмечалось также, что для проведения переговоров необходимо найти комнату, где было бы несколько дверей.

Помещение с одной дверью категорически не подходит, чтобы не возникало ощущение, что один из лидеров ждет другого. Где конкретно остановится Ким Чен Ын, не уточняется.

До этого сообщалось, что Сингапур собирается покрыть часть расходов.

О первоначальной договоренности Ким Чен Ына и Трампа встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели американский лидер сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю он заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.