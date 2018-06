Туристы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс

Инцидент произошел в британском аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet. После посадки на борт группа пьяных туристов, которые отмечали мальчишник, начала шумно себя вести. В результате сотрудники авиакомпании отменили рейс и сняли с него всех пассажиров.

Впоследствии один из хулиганов, 32-летний мужчина, был арестован за нарушение общественного порядка. Полиция аэропорта опубликовала в Twitter комментарии по поводу случившегося.

«Мы разочарованы поведением нескольких молодых людей, которые сорвали полет не только себе, но и другим 140 попутчикам. Самолет — это не ночной клуб»,

— написали сотрудники.

Disappointing behaviour of a few who ruined a Friday flight from #BristolAirport, not just for their mates, but for the 140+ who's flight was cancelled as a result of their follow-up actions. It's an aircraft - not a nightclub. #Respect #Families #CabinCrew #DrinkResponsibly— ASP Bristol Airport (@ASPAirport) June 2, 2018