Восстановлена хронология дня отравления Скрипалей

Полиция Лондона восстановила хронологию событий дня отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Отчет был опубликован сегодня, 5 июня, на сайте Скотленд-Ярда.

В субботу, 3 марта, в 14:40 Юлия Скрипаль прилетела из России и приземлилась в аэропорту Хитроу. На следующий день в 9:15 автомобиль Сергея Скрипаля был замечен в районе Лондон-Роуд, на Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-Роуд (Churchill Way North and Wilton Road), в 13:30 он уже съезжает в центр города, на улицу Девизз-роуд (Devizes Road).

Через десять минут Сергей и Юлия припарковались на стоянке Сейнсбери (Sainsbury) и отправились в паб Bishops Mill, расположенный в центре города. С 14:40 до 15:35 они обедали в ресторане Zizzi. В 16:15 службы экстренной помощи получают отчет полиции, которая нашла Сергея и Юлию.

«Нам помогают и представители общественности, и я хотел бы поблагодарить жителей Солсбери за их помощь, поддержку и терпение. Город продолжает восстанавливаться после инцидента», — заявил заместитель помощника комиссара Дин Хайдон (Dean Haydon).

Он добавил, что команда, расследующая дело Скрипалей, полна решимости выяснить, что произошло. За три месяца к расследованию покушения на убийство Скрипалей были привлечены 250 детективов из полицейской контртеррористической организации, полиция провела 176 обысков и собрала 900 свидетельских показаний.

4 июня полиция сообщила, что расследование дела Скрипалей обошлось Великобритании в 7,5 миллионов фунтов (8,5 миллионов евро).

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

Скрипали провели в больнице несколько недель: 33-летнюю Юлию выписали 9 апреля, а 66-летнего Сергея — 18 мая.

После этого президент России Путин пожелал Сергею Скрипалю здоровья и подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в расследовании, однако Лондон предложение не принял. Тогда же Россия отказалась считать Скрипаля предателем.