Смоленская катастрофа: обнаружены следы взрывчатки

На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском в 2010 году, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении польской подкомиссии Министерства обороны по расследованию Смоленской катастрофы, пишет RMF24.pl во вторник, 5 июня.

Подкомиссия объявила о завершении обзора и анализа доказательств, имеющихся в распоряжении Комитета с места катастрофы самолета экс-президента Леха Качиньского.

«Согласно полученным доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в том числе и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов», - говорится в заявлении.

Подкомиссия также пришла к выводу, что нет никакой информации или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых веществ в почве на месте падения самолета.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154М был уничтожен в воздухе: его разрушили, по меньшей мере, два взрыва.