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Удельный вес вкладов нерезидентов в латвийских банках снизился до 29,3%

Korrespondent.net
Фото: Jānis Škapars / TVNET

К концу мая 2018 года удельный вес вкладов иностранных клиентов в латвийских банках сократился до 29,3%, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

В конце апреля он составлял 30%, а в 2015 году - 53%.

В мае 2018 года по сравнению с маем 2015 года удельный вес вкладов иностранных клиентов снизился на 58% - с 12,4 млрд евро до 5,2 млрд евро.

Удельный вес шелл-компаний в банковских вкладах в мае сократился до 9,8%.

Как отметил председатель КРФК Петерс Путниньш, начатый в латвийском банковском секторе процесс самоочищения идет динамично.

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