Помощницу Трампа уволили за слова об «умирающем Маккейне»

Помощница президента Дональда Трампа Келли Сэдлер уволена после слов о заболевании сенатора Джона Маккейна. Об этом заявили в Белом доме, передает NBC.

«Келли Сэдлер больше не работает в администрации президента», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ, со ссылкой на источник в Белом доме, сообщили о том, что Кэлли Сэдлер пошутила об «умирающем» сенаторе Джоне Маккейне.

Скандал разразился в мае во время обсуждения назначения Джины Хаспел на должность главы ЦРУ. Сенатор Джон Маккейн не был согласен с кандидатурой Хаспел. Садлер предложила игнорировать мнение Маккейна, заявив: «Он все равно умирает».