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Почти 200 гватемальцев пропали во время извержения вулкана

Korrespondent.net
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Фото: AP/Scnapix

Число пропавших без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале составило почти 200 человек. Об этом сообщает национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий страны.

Найдены 75 тел погибших, из них опознаны пока останки только 23 человек.

Неопознанные останки семерых детей будут доставлены в США для проведения генетической экспертизы.

Власти Гватемалы предупреждают о вероятном повторном извержении вулкана.

Жителям ближайших к Фуэго деревень рекомендовано покинуть зону стихийного бедствия.

Напомним, вулкан Фуэго проснулся 3 июня, выбросив пепел и лаву на высоту до 10 километров. Извержение вулкана стало одним из сильнейших с 1902 года – тогда погибли 100 человек.

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