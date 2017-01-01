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Можно ли жить без пластиковых отходов? Экологический эксперимент

Русский TVNET
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Фото: Reuters/ScanPix

Ежегодно в океан попадает 8 млн тонн пластмассы - бутылок, упаковок и других отходов. Проникая в воду, она угрожают ее обитателям, а частицы пластика въедаются в человеческие продукты питания. Согласно данным исследования 2017 года, 79% когда-либо производившейся пластмассы, находятся на свалках и в окружающей среде. Стремясь защитить природу, многие семьи во всем мире стараются придерживаться образа жизни «zero waste» («ноль отходов»), ограничивая количество потребляемого ими пластика. Журналисты агентства «Reuters» поговорили с некоторыми из таких людей и спросили, сколько мусора они производят в течение недели.

1

Семья Сато из Японии
2

Семья Вилбури из США
3

Семья Йоши из Индии
4

Семья Шнитке-Бендова из Израиля
5

Семья Шрест из Непала
6

Семья Дауни из Шотландии
7

Семья Баррод из Испании
8

Лорен Сингер из США
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