Можно ли жить без пластиковых отходов? Экологический эксперимент

Ежегодно в океан попадает 8 млн тонн пластмассы - бутылок, упаковок и других отходов. Проникая в воду, она угрожают ее обитателям, а частицы пластика въедаются в человеческие продукты питания. Согласно данным исследования 2017 года, 79% когда-либо производившейся пластмассы, находятся на свалках и в окружающей среде. Стремясь защитить природу, многие семьи во всем мире стараются придерживаться образа жизни «zero waste» («ноль отходов»), ограничивая количество потребляемого ими пластика. Журналисты агентства «Reuters» поговорили с некоторыми из таких людей и спросили, сколько мусора они производят в течение недели.