В Татарстане школьнице пришлось снимать бюстгальтер перед сдачей экзамена

В Нижнекамске ученице, пришедшей 4 июня сдавать ЕГЭ по химии, пришлось снимать бюстгальтер, чтобы попасть на экзамен.

Инцидент, пишет «Вечерняя Казань», получил широкую огласку после того, как о нем написали в одном из пабликов в соцсетях. В сообщениях со ссылкой на мать школьницы говорилось, что девушку заставили раздеваться.

Замглавы управления образования Нижнекамского района Айзиряк Рамазанова сообщила, что школьница действительно снимала бюстгальтер, чтобы пройти на ЕГЭ из-за срабатывавшей рамки металлоискателя, однако никто не заставлял ее это делать. «Она пошла в туалет и сняла там белье», — сказала Рамазанова, добавив, что когда школьница вернулась, «рамка уже не звенела».

В Минобразования Татарстана также заявили, что школьница раздевалась по собственной инициативе из-за срабатывавшего металлодетектора.

«Видимо девочка на эмоциях решила сама: она зашла в комнату, которая была предоставлена охране, переоделась, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась по новой и вышла»

, — цитирует «Интерфакс» заявление замглавы республиканского Минобразования Натальи Гречанниковой.

Гречанникова подчеркнула, что организаторы ЕГЭ виновны в том, что не вмешались в ситуацию. Она также пообещала, сообщает ИА «Татар-информ», что организаторам пунктов проведения экзаменов напомнят «о необходимости тактичного поведения».

Нижнекамская прокуратура, по данным «Вечерней Казани», начала проверку обстоятельств произошедшего.

Единый госэкзамен с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе, а по его результатам происходит зачисление в большинство вузов. Школьники сдают ЕГЭ в специально оборудованных экзаменационных пунктах. На экзамен запрещено проносить электронные устройства.

Несмотря на жесткие правила сдачи ЕГЭ, которые должны обеспечить объективность оценки знаний школьников, практически каждый год появляются сообщения об утечках заданий и других нарушениях.