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Извержение вулкана в Гватемале: чудесное спасение младенца попало на видео

Русский TVNET
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Фото: Reuters/Scanpix

Власти Гватемалы объявили всеобщую эвакуацию из окрестностей вулкана Фуэго. Число жертв его извержения превышает 70 человек. Поисковые работы в засыпанных пеплом посёлках не прекращаются, несмотря на большую опасность для спасателей.

В среду (6 июня) власти страны озвучили число пропавших без вести — не менее 192 человек. В республике объявлен трёхдневный траур по погибшим. Сразу в нескольких крупных городов объявлен «красный» уровень тревоги. Пепел вулкана достигает столицы Гватемалы, сообщает Eueuronews.

Полиция опубликовала кадры спасения младенца из повреждённого здания. И девочку, и её родителей удалось доставить в безопасное место.

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