Извержение вулкана в Гватемале: чудесное спасение младенца попало на видео

Власти Гватемалы объявили всеобщую эвакуацию из окрестностей вулкана Фуэго. Число жертв его извержения превышает 70 человек. Поисковые работы в засыпанных пеплом посёлках не прекращаются, несмотря на большую опасность для спасателей.

В среду (6 июня) власти страны озвучили число пропавших без вести — не менее 192 человек. В республике объявлен трёхдневный траур по погибшим. Сразу в нескольких крупных городов объявлен «красный» уровень тревоги. Пепел вулкана достигает столицы Гватемалы, сообщает Eueuronews.

Полиция опубликовала кадры спасения младенца из повреждённого здания. И девочку, и её родителей удалось доставить в безопасное место.