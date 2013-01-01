В Сеуле с небоскреба сняли французского «человека-паука»; он поднялся на 75 этажей

В столице Южной Кореи в среду, 6 июня, арестовали французского скалолаза Алена Робера, которого называют «Человек-паук» за экстремальные подъемы без снаряжения и страховки, сообщает AFP.

Робер пытался взобраться на 125-этажный небоскреб Lotte World Tower. Он начал подъем 8.00 и за два часа успел подняться на высоту 75 этажа. На этом этаже скалолаза перехватила полиция.

56-летнему скалолазу предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

По его словам, он решил вскарабкаться на небоскреб на фоне позитивных новостей на Корейском полуострове.

«Я решил покорить башню, чтобы таким образом отметить быстро улучшающиеся связи между Северной и Южной Кореей. Таким образом я хочу сказать спасибо лидеру КНДР Ким Чен Ыну и президенту Южной Кореи Мун Чже Ину», - сказал Робер.

Ранее Ален Робер за свои высотные подвиги попал в Книгу рекордов Гиннесса. В частности, он покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре (88 этажей и высота 451,9 м) и самое высокое здание в мире - небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (163 этажа и высота 828 м).

В 2013 году Ален Робер без страховки взобрался на самое высокое здание Кубы высотой 126 метров.

А годом ранее он покорил небоскреб Бакри Тауэр высотой 215 метров в индонезийской Джакарте.