МИД РФ: Москва не оставит без ответа недружественные шаги стран Балтии

Москва не оставит без ответа недружественные шаги Латвии, Литвы и Эстонии, которые ввели запрет на въезд граждан России из так называемого «списка Магнитского», заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

«Разумеется, мы не оставляем такого рода недружественные акты без надлежащего ответа», - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

«Ранее, как известно, мы ответили на аналогичный шаг властей Литвы. Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии», - отметил он.

Он также сказал, что в ответ на действия Эстонии, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из «списка Магнитского», МИД России был вызван эстонский посол. По словам Кожина, ему «сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии».

«Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям», - отметил Кожин.