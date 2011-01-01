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В Лондоне вспыхнул пожар в роскошном отеле Mandarin Oriental (видео)

Newsru.com
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Mandarin Oriental | Фото: John Stillwell / TT NYHETSBYRÅN

В центре столицы Великобритании произошел крупный пожар в здании фешенебельной гостиницы Mandarin Oriental, расположенной в районе Найтсбридж. Сигнал о возгорании поступил в пожарную службу около 16:00. На место происшествия прибыли 20 пожарных машин и 120 огнеборцев, а также полиция и скорая помощь, передает BBC.

О пострадавших и причинах пожара пока нет информации.

Здание пятизвездочного отеля Mandarin Oriental ранее использовалось членами королевской семьи. Здесь королева Елизавета II проводила торжественное мероприятие перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Буквально на минувшей неделе в гостинице были завершены «самые масштабные за 115-летнюю историю реставрационные работы», отмечалось на сайте отеля.

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