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Перевезти авто на мотоцикле? Легко! Сеть удивило видео находчивого китайца

Korrespondent.net
Фото: Кадр из видео

В Китае был задержан мужчина, который в разгар дня перевозил по оживленной трассе автомобиль на мотоцикле. Седан должен был быть продан на запчасти, однако доставить его в нужное место китаец так и не смог, поскольку был задержан полицией. Видео с неудачливым водителем было размещено на Facebook.

Предполагается, что вызвать эвакуатор для мужчины было не по карману, в итоге он решил перевезти его на своем трехколесном мотоцикле.

Это стоило ему 1300 юаней штрафа (около 204 долларов США), который был выписан мужчине после задержания правоохранительными органами.

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