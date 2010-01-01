В Литве столкнулись 4 бронетранспортера: пострадало около 10 военных США

В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись четыре военных бронетранспортера США, во время аварии пострадало около 10 американских военных, сообщил BNS представитель Вооруженных сил (ВС) Литвы.

Два из четырех бронетранспортеров Stryker съехали с дороги, они направлялись в Казлу-Руду, сказал BNS пресс-атташе Штаба обороны ВС Литвы капитан Томас Пакальнишкис.

Американские военные участвуют в учениях «Удар меча», которые проходят в странах Балтии в июне.

Представитель полиции Алитусского уезда Эгле Качинскене сказала BNS, что сообщение об аварии поступило примерно в 11.10. Ранения американских военных легкие, гражданские лица не пострадали, они с этим инцидентом не связаны. Бронетранспортеры столкнулись между собой.

Полиция была вызвана для регулирования дорожного движения, госпитализированы ли пострадавшие военные, пока неизвестно.