В четверг, 7 июня, президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию, во время которой отвечал на вопросы жителей. Примечательно, что в этот раз в зале не было из зрителей. Таково нововведение этого года - в зале в Гостином дворе не предусмотрены места для тех, кто раньше мог задать вопрос президенту. Кроме самого Путина и ведущих - Кирилла Клейменова (Первый канал) и Андрея Кондрашова (ВГТРК) - там присутствовали лишь волонтеры. Все вопросы, просьбы и жалобы народа выводились на интерактивные экраны в студии в виде SMS, MMS и видеозвонков.

Отвечая на вопрос жителя России Александра Ксендзова о возможных санкциях России против Латвии из-за ситуации с русским языком, который не дают там изучать, президент РФ заявил, что метод санкций контрпродуктивен: «Я уже сказал, что введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их».

Он подчеркнул, что ситуация с «негражданами» в странах Балтии - это беспрецедентный способ ограничения прав.

Трудно представить, чтобы в современном мире сотни тысяч были объявлены «негражданами». По его словам, это понятие выдумано Прибалтикой, чтобы ограничить законные права людей. Но средства защиты должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. Он сказал, что ведется диалог с ЕС.

Путин также выразил надежду, что властям стран Балтии станет стыдно за политику в отношении русских меньшинств, обратив внимание на нарушение прав человека в других странах.

«Мы будем вести диалог с нашими партнерами. И надеемся, что им будет стыдно за такое нарушение прав людей, которые живут на территории ЕС. Это как раз тот случай, когда в чужом глазу соринку замечают, а в своем бревна не видят. Мы будем защищать наших соотечественников, но так, чтобы им не навредить», - отметил Путин.