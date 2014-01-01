Узбека, совершившего теракт в центре Стокгольма, приговорили к «пожизненному»

Стокгольмский окружной суд приговорил к пожизненному заключению 40-летнего уроженца Самарканда, гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который был признан виновным в преднамеренном наезде на пешеходов в центре шведской столицы 7 апреля прошлого года. Его действия были признаны терактом, унесшим жизни пятерых человек.

Как сообщает The Local, суд признал его виновным по 119 пунктам обвинения в покушении на убийство и 24 пунктам обвинения в создании угрозы безопасности жизни. Издание уточняет, что средний срок «пожизненного» заключения в Швеции составляет 16 лет (но не меньше 10 лет), а максимальный вынесенный - 34 года. Какой срок получит Акилов - пока не ясно.

После отбывания наказания узбек будет депортирован из Швеции, и ему будет запрещено когда-либо вернуться в эту страну.

Более ста человек, пострадавших в результате теракта получат компенсации.

Рахмат Акилов переехал из Узбекистана в Швецию в 2014 году и пытался получить вид на жительство и политическое убежище. Однако в декабре 2016 года шведские власти сообщили Акилову, что он обязан покинуть страну в течение четырех недель. Он исчез из поля зрения властей за несколько месяцев до нападения и был внесен в список разыскиваемых полицией лиц, напоминает BBC.

7 апреля 2017 года на угнанном грузовике он на большой скорости въехал в толпу пешеходов на оживленной улице Дроттнинггатан. Так он проехал около 600 метров. В результате теракта скончались пять человек и еще несколько получили серьезные ранения.

Кроме того, в грузовике была бомба: пять канистр с бутаном, наполненных шурупами, металлическими обломками и лезвиями. К счастью, бомба не взорвалась, как рассчитывал злоумышленник, а лишь подожгла машину.

Акилов бежал с места преступления, но вскоре был пойман и сознался в своих намерениях в ходе полицейского допроса. Он признался в преступлении и заявил, что давил «неверных» по приказу «Исламского государства». Вскоре после этого министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подтвердил, что Акилов был завербован эмиссарами ИГ. Однако сама группа джихадистов никогда не заявляла о том, что несет ответственность за это нападение.

В феврале 2018 года Акилов признал себя виновным в терроризме, и прокурор Ханс Эрман призвал суд Стокгольма заключить его в тюрьму на пожизненный срок. Окружной суд согласился с Эрманом, отметив, что это нападение «возможно, самое серьезное преступление, из когда-либо совершенных в Швеции». Во время суда признаков раскаяния в содеянном террорист не выразил.