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Американца укусила голова убитой им змеи

Korrespondent.net
Фото: Sipa USA/ScanPix

В США мужчину укусила отрубленная им голова змеи. Обезглавил рептилию он при помощи лопаты, после чего решил поднять труп и пожалел об этом, пишет ABC News.

Супруга американца изначально намеревалась самостоятельно доставить его в больницу, однако когда начались припадки, все же вызвала скорую. В итоге мужчина был доставлен на вертолете.

Принявший его врач-травматолог отметил, что количество яда вполне могло убить, если бы не были введены вовремя 26 доз противоядия.

В настоящее время пострадавший продолжает оставаться в больнице, а его состояние оценено, как стабильное.

«Это классическая ошибка. Люди не понимают, что млекопитающие и рептилии устроены по-разному», - высказался по поводу инцидента токсиколог Лесли Бойер. Он также добавил, что змеи в состоянии атаковать и передвигаться спустя 12 часов после нанесенных им смертельных увечий.

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