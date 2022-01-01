Почему супермаркеты Lidl в Нидерландах перестанут продавать сигареты

Магазины Lidl в Нидерландах откажутся от продажи сигарет. Такое решение, говорится в заявлении, распространенном торговой сетью, принято из-за снижения спроса на табачные изделия.

Ожидается, что магазины Lidl в Нидерландах будут поэтапно убирать сигареты из своего ассортимента, а к 2022 году продажа табачных изделий в сети будет полностью прекращена.

В последние несколько лет, сообщили в Lidl, спрос на сигареты постоянно снижается и продавать их нерентабельно. В заявлении ритейлера отмечается, что спрос на сигареты снизился из-за проводимой политики борьбы с курением, в частности, табачные изделия были скрыты от взгляда покупателей.

На других рынках, в том числе в Германии, где у Lidl более трех тысяч магазинов, компания отказываться от продажи сигарет пока не планирует.

«В Нидерландах наблюдается явная тенденция к отказу от курения. Мы замечаем это и на кассах. Мы не хотим идти против течения, поэтому сокращение продаж сигарет для нас логичный шаг», — говорится в заявлении Lidl (нем.яз.).

Stuttgarter Nachrichten

В Нидерландах у Lidl около 400 супермаркетов. Всего у компании более 10 тысяч магазинов в 28 странах.