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Швеция разрешила строить Северный поток-2

Korrespondent.net
Фото: HANDOUT / REUTERS

Правительство Швеции одобрило строительство Северного потока-2. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает шведская газета Dagens Industri со ссылкой на представителя местного парламента, члена Партии центра Керстин Лундгрен.

По ее словам, о соответствующем решении сегодня МИД Швеции проинформировал представителей разных политических сил страны.

Ранее Северный поток-2 получил все необходимые разрешения в Германии и Финляндии.

Напомним, газопровод Северный поток-2 пройдет по Балтийскому морю из России в Германию. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту - Газпром, Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

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