В соцсетях публикуют вопросы, на которые Путин так и не дал ответа во время прямой линии

В этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 7 июня в зале Гостиного двора, продолжалась 4 часа 20 минут. Всего на имя главы государства поступило более 2 миллионов обращений. Путин ответил на 73 вопроса.

Однако самые интересные вопросы остались без ответа. Соцсети публикуют то, что появлялось во время прямого эфира на интерактивных экранах в студии. Многие из вопросов изначально не требуют никаких ответов, а просто выражают отношение россиян к происходящему в стране. Многие из них - риторические, другие - даже не вопросы, а констатация.

- А у меня нет вопросов... Мне и так все понятно...

- Работайте на две ставки - президента и премьера

- Вы столько лет у власти. Вам не кажется, что у нас уже монархия?

- Когда у нас в стране будет адекватное правительство, умеющее работать?

- Это нормально - президент вместо губернаторов решает вопросы?

- Премьер говорит, что в стране денег нет, а глава госбанка - что в стране денег много... Они в разных странах живут?

- Почему все «прямые линии» постановочные? ВВП боится правды?

- Какие очки надеваешь, когда смотришь на страну?

- Вы не устали занимать должность президента?

- Будете менять Конституцию под будущее президентство?

- Менять Конституцию! Продлить срок. Путин навсегда!

- Есть прожиточный минимум. А где прожиточный максимум?

- Замучили уже с войнушкой.

- Когда Москвой будут управлять коренные москвичи?

- Много людей проклинает Вашу пенсионную реформу, а также Вас и Ваше правительство с Медведевым.

- Когда Медведев перестанет выдумывать, как усложнить жизнь россиян?

- Почему одни и те же люди занимают министерские кресла? - Почему у нас бананы в два раза дешевле яблок? Мы что, банановая республика?

- Почему Минфин ищет спасение экономики страны в кармане рабочего, пенсионера?

- Ваше правительство и дерипаски обирают народ ради яхт и яиц Фаберже?

- Олигархия навсегда?

- Владимир Владимирович, Бессарабия спрашивает: Когда Измаил брать будете?

- А Кудрин не хочет поработать в резиновых сапогах, фартуке и перчатках на кожзаводе до 65 лет?

- Владимир Владимирович, Ваш майский указ опять залезет в карманы россиян?

- Когда Россия начнет выделять деньги для самой России?

- Когда перестанут расти цены? За что мы голосовали?

- Зачем за копейки продали Сибирь китайцам?

- Почему в стране есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека?