Королева Нидерландов Максима не приедет в Латвию: умерла ее 33-летняя сестра

В связи с кончиной сестры королева Нидерландов Максима не будет сопровождать короля Виллема-Александера во время государственного визита в страны Балтии с 11 по 15 июня.
Визит в Латвию королевской четы Нидерландов был запланирован 11-12 июня.
Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы (аргентинка Максима Зоррегуэта Серрути), скончалась в Буэнос-Айресе в возрасте 33 лет. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По данным телеканала, речь идет о самоубийстве. Сестра королевы была найдена мертвой в своей столичной квартире. Известно, что она страдала от депрессии. Королева Максима уже заявила, что «шокирована и крайне опечалена» данным известием.