В Эстонии сбили медведя и оставили его умирать на обочине

Несколько недель назад в Харьюмаа на обочине нашли медведя, который был сбит автомобилем и брошен там же умирать. Водитель, совершивший наезд на медведя, о ДТП не сообщил.

Охотник из Харьюмаа, который ехал на машине, случайно заметил медведя на обочине, тот уже был мертвым. «Вероятно, из-за полученных от удара автомобиля травм он некоторое время пролежал там мертвым», - рассказал охотник Эстонскому обществу охотников. По его словам, речь идет о крупном медведе. О произошедшем он также сообщил по дежурному номеру Инспекции окружающей среды (1313), через некоторое время туша животного была вывезена оттуда.

Недавно похожий случай произошел в Ярвамаа, где автомобиль сбил медведицу. Она не погибла в результате ДТП, но у нее серьезно повреждена левая задняя лапа или бедро. Медведица, которая ранена и опасна, до сих пор может бродить по волости Тюри, в районе Тайксе, Тырвааугу и Расси.

Эстонское общество защиты животных напоминает, что сейчас у медведей гон, они активны, в связи с чем инцидентов с их участием стало больше.