Страшное ДТП на Таллинском шоссе: автомобили смяло в лепешку между двумя фурами

7 июня около 19 часов на 66-ом км Таллинского шоссе в Салацгривской волости мужчина 1987 года рождения, управлявший грузовым автомобилем Volvo, наехал на стоящую машину Hyundai, которая, в свою очередь, в результате удара наехала на Audi, та - на BMW, а BMW - в фуру Mercedes-Benz.

По первоначальной информации, все 4 машины стояли у светофора в ожидании разрешающего сигнала. Водитель Volvo только в последний момент увидел, что впереди - очередь из машин, нажал на тормоза, но было уже поздно.

В результате ДТП погиб водитель Hyundai 1955 года рождения. А также пострадали водители и пассажиры других легковушек. Водители фур от медицинской помощи отказались, оба были трезвы.