Власти Австрии готовы провести встречу Путина и Трампа в Вене

Президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вене и обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем этот вопрос. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС. Позже информацию о готовности властей Австрии провести подобную встречу подтвердили в Белом доме.

По данным источника WSJ, Путин в ходе состоявшегося во вторник визита в Австрию обсуждал с канцлером возможность организации своей встречи с хозяином Белого дома в Вене летом текущего года. Как говорится в статье, Курц заявил российскому лидеру, что свяжется с Трампом по этому поводу. Между тем в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров оба лидера не сообщали об обсуждении вопроса.

Как утверждают источники издания, российская сторона хотела бы провести потенциальный саммит на нейтральной территории. По данным газеты, российский лидер рассматривает возможность встречи с Трампом в июле, когда тот отправится в Европу, чтобы, в частности, принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетить с визитом Великобританию.

По сведениям газеты, на такой встрече, если она состоится, Трамп и Путин могут обсудить Сирию, Украину и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Как отмечает издание, планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии, возможные время и место не определены.

Курц намерен обсудить вопрос о возможной встрече Путина и Трампа с послом США в Германии Ричардом Гренеллом на следующей неделе в Берлине, пишет WSJ. Издание отмечает, что Гренелл считается одним из американских официальных лиц в Европе, который наиболее близок к Трампу и его окружению. По мнению канцлера, Гренелл поможет установить непосредственный канал связи с Трампом с целью организации встречи двух лидеров в Вене, пишет газета.

Между тем официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в четверг подтвердил ТАСС в Вашингтоне, что «австрийцы сообщили о своем желании устроить [на своей территории] встречу между президентом Трампом и президентом Путиным». «Хотя оба лидера прежде уже обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам не о чем объявить», - сказал он.

О том, что Австрия выразила готовность провести встречу Путина и Трампа, представитель СНБ Белого дома сообщил и РИА «Новости». «Австрийцы передали, что хотели бы провести у себя встречу между президентом Трампом и президентом Путиным», - сказал представитель американской администрации.

Напомним, 20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле сообщали, что главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. Позже стало известно, что Трамп не только говорил о возможности встречи, но и пригласил Путина для этого в Вашингтон.

В то же время в конце мая помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что возможность организации встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы, до ноябрьского саммита Группы двадцати, пока не обсуждается.