Китайский военный оркестр сыграл Путину «Катюшу» в Пекине

После того, как председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний в центре Пекина, перед лидерами выступил военный оркестр народно-освободительной армии КНР, передает РИА «Новости».

Отмечается, что российский глава государства прибыл на церемонию на лимузине Mercedes, после чего лидеры вместе поприветствовали китайскую делегацию и затем — российскую.

В ходе церемонии были также исполнены гимны двух стран под залпы пушек, после чего музыканты сыграли песню «Катюша» и еще несколько композиций.

По окончании церемонии лидеры ушли в сопровождении переводчиков.