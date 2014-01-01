Вслед за Трампом: премьер Италии хочет видеть Россию на G7

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за возвращение России к переговорам G7. Об этом Конте написал в пятницу, 8 июня, в своем микроблоге Twitter.

Такое заявление премьер-министр Италии сделал, комментируя аналогичное заявление президента США Дональда Трампа.

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в «восьмерку«. Это в интересах каждого», - написал глава итальянского правительства.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

Как сообщалось, Дональд Трам считает, что Россия должна вернуться в «Большую семерку», даже если это «не будет политически правильно».

Против возврата G8 с участием Москвы выступает Германия. Так, 6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит повода для этого.

Как передавал ТАСС, 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что формат G8 теряет свою актуальность для российской стороны. «В изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как «Большая двадцатка», где Россия принимает активное участие», — пояснил он. Рассуждать о том, согласится ли Москва снова стать частью «Большой восьмерки» (G7 плюс Россия) в случае соответствующего предложения, Песков отказался.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).