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Генсек НАТО: дело Бабченко могло подорвать доверие к СМИ

Korrespondent.net
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Йенс Столтенберг | Фото: REUTERS/Scanpix

Имитиция убийства журналиста Аркадия Бабченко могла подорвать доверие к прессе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, которая прошла в Брюсселе в пятницу, 8 июня.

Отвечая на вопрос журналистки о том, что Киев «распространил фейк об убийстве Бабченко», генсек выразил сожаление.

«Во-первых, мы все с облегчением узнали, что Бабченко живой. Во-вторых, подчеркиваю - я сожалею по поводу того, что этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и использоваться как «топливо» для пропаганды», - сказал он.

Генсек отметил, что свободная и независимая пресса является «жизненно важным элементом демократического общества».

«Я лично убежден, что единственный способ не стать жертвой фейковых новостей - это поддерживать независимую прессу, которая способна задавать трудные вопросы и проверять факты и свои источники», - сказал Столтенберг.

Напомним, Генпрокуратура Украины объяснила инсценировку убийства Бабченко необходимостью получить информацию о большем числе возможных жертв. Впоследствии был опубликован список из 47 человек, которых якобы планировали убить.

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