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В Польше автобус с детьми врезался в грузовик

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В Польше автобус, который перевозил школьников, врезался в грузовик. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает Оnet.pl.

Также при столкновении было задето еще одно авто.

В результате ДТП шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей, получили тяжелые ранения. Всего около 20 человек нуждались в госпитализации.

FOTO: AP/Scanpix

Отмечается, что в автобусе, ехавшем в Варшаву, было 44 ребенка из 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.

FOTO: REUTERS/Scanpix

«Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу», - сообщил представитель полиции.

В спасательной операции принимали участие вертолеты Авиационной скорой медицинской помощи.

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