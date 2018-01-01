В Польше автобус с детьми врезался в грузовик

В Польше автобус, который перевозил школьников, врезался в грузовик. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает Оnet.pl.

Также при столкновении было задето еще одно авто.

В результате ДТП шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей, получили тяжелые ранения. Всего около 20 человек нуждались в госпитализации.

FOTO: AP/Scanpix

Отмечается, что в автобусе, ехавшем в Варшаву, было 44 ребенка из 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.

FOTO: REUTERS/Scanpix

«Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу», - сообщил представитель полиции.

Dramatyczna akcja ratunkowa na zakopiance. W wypadku rannych 30 osób, w tym dzieci



Zdjęcia z miejsca zdarzenia https://t.co/jUvyh39d5B pic.twitter.com/92Hb4bP7Fh— Fakty RMF FM (@RMF24pl) 8 июня 2018 г.

В спасательной операции принимали участие вертолеты Авиационной скорой медицинской помощи.