Канада, Франция и ЕС против изменений в G7

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против пересмотра формата G7 и возвращение к нему России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, сообщил журналист The Washington Post в Twitter.

«Относительно спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой она есть. Это счастливое число», - сказал Туск.

Как сообщает CBC News позиция Канады в вопросе возвращения России в G8 остается неизменной.

«Наша позиция относительно этого не изменилась», - сказал представитель министра иностранных дел Канады Адам Остен.

В то же время, агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что

предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «большую восьмерку» не выглядит последовательным в свете последних введеных Вашингтоном санкций в отношении к Москве.

«Стоит напомнить, что последней страной, которая ввела индивидуальные экономические санкции, были Соединенные Штаты, поэтому это предложение не выглядит последовательным», - заявил представитель Елисейского дворца.

В Москве, в свою очередь, заявили, что Россия концентрирует свое внимание в большей степени на иных форматах, нежели Группа семи.

«Мы делаем акцент на других форматах», - сказалТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.