Королеве Елизавете II сделали операцию

Королеве Великобритании Елизавете II была сделана операцию по удалению катаракты. Об этом сообщает The Telegraphe в пятницу, 8 июня.

Отмечается, что хирургическое вмешательство было сделано еще в мае, но о нем стало известно только сейчас.

В частности, королеву заметили сегодня в одной из частных клиник Лондона. Выяснилось, что она прибыла на послеоперационный осмотр.

«Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла операцию по удалению катаракты в прошлом месяце», – заявил изданию пресс-секретарь Букингемского дворца.

В последнее время 92-летняя королева носила солнцезащитные очки. При этом, несмотря на запланированную операцию, она не отменяла публичные мероприятия.

Напомним, катаракта – это заболевание глаз, связанное с помутнением хрусталика. Оно приводит к ухудшению зрения, вплоть до полной слепоты. Одна из основных причин, способствующих развитию катаракты – пожилой возраст.

Напомним, в начале апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II 96-летний принц Филипп герцог Эдинбургский успешно перенес операцию на тазобедренном суставе. Весной прошлого года герцог объявил, что намерен отойти от публичной деятельности.