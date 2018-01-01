В Эстонии школьник провалил экзамен из-за публикации родителя в соцсетях

Эстонский фонд Innove написал на странице Facebook о досадном случае, когда родитель распространил в соцсетях экзаменационную работу ученика и попросил помочь с решением, передает Postimees.

«Напоминаем, что фотографирование экзаменационной работы на экзамене и ее распространение в интернете запрещено.

К сожалению, подобное произошло сегодня с итоговым экзаменом по математике в основной школе, когда родитель опубликовал работу ученика в соцсетях и попросил помочь с ее решение. К сожалению, в этом случае экзамен ученика считает несданным.

Надеемся, что на следующей неделе во время оставшихся экзаменов по выбору в основной школе никто не совершит подобной глупости», - говорится в посте Innoove.