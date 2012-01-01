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В Эстонии 12-летний мальчик потерял управление трактором, в прицепе находилось пять детей

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: Krists Spruksts / LETA

В Харьюмаа, в волости Куусалу, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, отчего тот упал на бок, передает Postimees.

Вчера вечером в 19.42 в полицию сообщили, что в Харьюмаа, волости Куусалу, в деревне Валкла, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, трактор упал на бок.

Находившегося в кабине трактора мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу. В прицепе трактора были пять детей, они не пострадали.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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