Спецпрокурор Мюллер раскрыл имя таинственного сообщника экс-главы штаба Трампа

Официальной информации по Килимнику крайне мало. В прошлом году «Радио Свобода» рассказывало, что у него двойное гражданство: украинское и российское. Он учился на военного переводчика в Москве и, по некоторым данным, связан с ГРУ. Сам Килимник это решительно отрицал.

Известно, что Килимник и Манафорт несколько раз встречались в то время, когда последний принимал участие в избирательной кампании в 2016 году. При этом агентство Bloomberg утверждает, что Килимник по крайней мере до 2016 года сохранял контакты с российским разведывательным управлением.

Украинский телеканал ТСН, в свою очередь, пишет, что в начале 2000-х Килимник работал в России в Международном республиканском институте - некоммерческой организации, базирующейся в Вашингтоне. Главной ее целью является оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии при финансовой поддержке Госдепартамента США, ООН и ряда европейских институтов.

Работать на Пола Манафорта «русский украинец» начал в 2005 году, возглавив его киевский офис. А после избрания Виктора Януковича президентом страны в 2010 году Килимник 90% своего времени проводил в администрации главы государства, где представлял и продвигал интересы американского политика.

Предполагается, что Килимник являлся посредником в щекотливых политических делах Манафорта по обе стороны океана. Переписку с экс-главой штаба Трампа он вел вплоть до ноября 2017 года.

Напомним, Манафорт вошел в предвыборный штаб Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007-го по 2012 год.

Самые первые обвинения в рамках этого дела, которые Мюллер предъявил Манафорту 30 октября прошлого года, не были связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется «сговор против США», отмывание денег и совершение ряда других правонарушений. В обвинительном заключении говорится, что он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов».

Прокуроры утверждают, что Манафорт «отмыл» более 18 миллионов долларов и потратил их на роскошные костюмы, недвижимость и дорогие ковры. Его также подозревают в предвыборных финансовых связях с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

В начале июня федеральные прокуроры США обвинили бывшего главу избирательной кампании президента Дональда Трампа в попытках давить на потенциальных свидетелей по его делу. В связи с этим, по мнению обвинителей, Манафорта нельзя не только выпускать из-под домашнего ареста, на чем настаивает его защита, но и следует отправить до суда в тюрьму.