Президент России Владимир Путин является единственным мировым лидером, который может положиться на президента США Дональда Трампа, отмечает телеканал CNN.

У России в настоящее время есть много поводов для ликования. Одна из них — «любезность Дональда Трампа», отмечает телеканал, имея в виду последнее заявление президента США о намерении вернуть Россию в G8.

Президент США Дональд Трамп на каждом шагу показывает, что США являются ненадежным союзником и страной, которая больше не заботится об остальном мире, считает CNN.

До сих пор одним из источников власти США была способность задействовать силу своих союзников — стран, c которыми США «разделяли идеалы демократии, свободной торговли, прав человека и элементарного уважения к личности». Президент США Дональд Трамп дистанцируется от этих стран и идеалов, предоставляя помощь Владимиру Путину, отмечает телеканал.

В материале говорится, что такие действия Трампа ослабляют США и укрепляют их конкурентов — Россию и Китай.

В это же время президент России Владимир Путин представляет себя более надежным торговым партнером в Европе, «купаясь в успехе европейцев-популистов», отмечает CNN.