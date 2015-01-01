Страны восточного фланга НАТО просят усилить присутствие альянса

Страны восточного фланга НАТО, так называемой Бухарестской девятки, выступили с призывом усилить военное присутствие НАТО на своих территориях, чтобы удержать Россию от агрессии.

Усиление боевой мощи и военной мобильности НАТО крайне важно «в контексте политики сдерживания и обороны на восточном фланге Североатлантического альянса», говорится в принятой 8 июня в Варшаве совместной декларации.

В заявлении, которое будет представлено на июльском саммите альянса в Брюсселе, в числе прочего идет речь о конфликте в Украине и о действиях России, «направленных на то, чтобы подорвать основанный на правилах порядок в Европе и создать нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

В числе подписавших декларацию - президенты Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы. От лица Чехии подпись под документом поставил представитель парламента страны.

Решение о размещении дополнительных батальонов в Польше и странах Балтии было принято на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве. По словам президента Польши Анджея Дуды, импульсом для этого шага стала Бухарестская декларация 2015 года.