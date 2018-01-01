В Грузии экскурсионный автобус упал в овраг: погибли три женщины и ребенок

На востоке Грузии экскурсионный автобус после ДТП упал в овраг, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, сообщает Спутник-Грузия.

Трагедия произошла на перевале Гомбори в регионе Кахети. Причина аварии неизвестна.

В настоящее время спасатели помогают остальным пассажирам маршрутки выбраться из ущелья. Среди них есть пострадавшие.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек», что карается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.