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Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Korrespondent.net
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Дональд Трамп | Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп вылетел из Канады, где он участвовал в саммите «Большой семерки», в Сингапур на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, предстоящая встреча с Ким Чен Ыном – шанс «достичь действительно замечательного результата».

«Я на пути в Сингапур, где у нас есть шанс достичь действительно замечательного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет волнующий день, и я знаю, что Ким Чен Ын будет работать очень усердно, чтобы сделать что-то, что редко делалось раньше», – написал американский президент в Twitter.

Прибытие Трампа в Сингапур ожидается в 20:35 воскресенья по местному времени.

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