Воскресенье, 10 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Самолет с Ким Чен Ыном в полете сменил курс и номер рейса

Lenta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого предположительно находится северокорейский лидер Ким Чен Ын, во время полета сменил курс и номер рейса. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Лайнер Boeing-747 вылетел из Пхеньяна по маршруту CA122 в Пекин, но при подлете к столице Китая сменил номер рейса на CA61 до Сингапура.

Доподлинно неизвестно, находится ли лидер Северной Кореи на борту, но

вполне вероятно, что Ким Чен Ын таким образом отправился на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее 10 июня президент США после короткого возвращения с саммита «Группы семи» в Канаде снова сел в самолет и отправился в Сингапур.

В свою очередь, японский телеканал NHK сообщил в вылете из Пхеньяна правительственного самолета Ил-62 авиакомпании Air Koryo, передает ТАСС. Однако оговаривается, что также нет достоверной информации о пассажирах этого рейса.

По мнению наблюдателей, в поездке в Сингапур должны участвовать по меньшей мере два лайнера из КНДР.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

1 Комментарий