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В Японии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Shutterstock

В Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает NHK.

Нападение произошло вечером в субботу, 9 июня, в скоростном поезде, следовавшем из Токио в Осаку. Через некоторое время после отправления молодой человек неожиданно начал размахивать ножом и напал на находившихся с ним в одном вагоне пассажиров.

Один мужчина был ранен в шею и впоследствии скончался в больнице. Еще две женщины получили ранения, их жизни в безопасности.

Полиция задержала нападавшего – 22-летнего Иширо Кодзиму. Он на допросе заявил, что не планировал нападения, а был сильно раздражен. Но в полиции говорят, что в его вещах нашли много колюще-режущих предметов.

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