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В Германии загорелся завод BMW

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В немецком Ландсхуте (федеральная земля Бавария) произошел пожар на заводе концерна BMW, сообщает Passauer Neue Presse в воскресенье, 10 июня.

Из-за сильного дыма местных жителей попросили закрыть окна, также из-за задымления было остановлено движение поездов по железнодорожной магистрали на участке Верт-ан-дер-Исар — Ландсхут.

По предварительным данным, пожар произошел из-за перегрева машины для литья.

Сотрудника, работающего на этом оборудовании, нашли в бессознательном состоянии. Также пострадали еще один работник завода и один пожарный, их пришлось госпитализировать.

Размер ущерба пока не называется. В данный момент возгорание удалось локализовать.

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