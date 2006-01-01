Нанятый для убийства Бабченко украинец Цымбалюк рассказал подробности спецоперации

Украинец Алексей Цымбалюк, который был нанят для убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, в беседе с BBC изложил свою версию событий, предшествовавших резонансному делу. Он рассказал о предполагаемом организаторе покушения Борисе Германе, о первой встрече со своей «жертвой», а также непосредственно об операции, которая проходила под пристальным вниманием Службы безопасности Украины (СБУ).

Беседу с журналистами Цымбалюк начал с того, что подтвердил наличие у него священного сана. «В 2006 году меня постригли в монахи и рукоположили в сан иеродиакона. Как я пришел в монастырь и вообще к покаянию, это, скорее, личная история, которую я не хотел бы выносить на всеобщее обозрение», - заявил он. При этом он добавил, что считает себя просто верующим, нежели «человеком божьим».

По его словам, с сотрудником СБУ, к которому он обратился после получения заказа на Бабченко, он познакомился в ходе боевых действий на юго-востоке Украины. «Начинал войну без оружия, но потом все менялось - я был в других подразделениях: разведка, контрразведка ДУК, мобильные группы по борьбе с контрабандой в зоне проведения боевых действий. Эти группы состояли из волонтеров, представителей пограничной службы, фискальной службы и СБУ. Там я познакомился с сотрудником СБУ, к которому обратился, когда получил этот интересный заказ», - поведал «киллер».

С Борисом Германом он познакомился в 2015 году: тот занимался производством оружия, а в добровольческих подразделениях с этим был острый дефицит, и общаться с такими людьми Цымбалюку приходилось по роду службы.

«Он пригласил меня пообедать, числа 4-5 апреля. Это, можно сказать, была первая попытка вербовки. На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет. Я как мог проявил заинтересованность, чтобы выведать информацию, узнать больше. Поэтому я ответил: да, конечно, я заинтересован. И уже 6-го числа поступило конкретное предложение по Бабченко», - сообщил собеседник BBC.

Уже после обращения в СБУ Цымбалюк ответил Герману, заявив, что это будет резонансное дело, а потому ему потребуются значительные средства:

«Сошлись во мнении, что 30 тысяч долларов именно за убийство Бабченко будет достаточной цифрой».

Первую встречу он записывал на диктофон телефона, а в дальнейшем уже работал с техникой СБУ.

«Я еще при первом разговоре спросил, есть ли какие-то особые пожелания: стрелять, взрывать? Сказали, что заказчику абсолютно все равно. Главное - чтобы он просто был мертв, и поскорее», - продолжил украинец.

За два-три дня до «убийства» он первый раз встретился с Бабченко. «Я ненадолго зашел в его квартиру. Мы встретились, нас представил друг другу оперативный сотрудник СБУ. Сказал: познакомьтесь, это человек, который должен был вас убить. Беседа прошла нормально. Было видно, что Аркадий действительно очень напуган. Не каждый день ты узнаешь, что тебя хотят убить, и тем более не каждый день ты знакомишься со своим убийцей», - пошутил Цымбалюк.

Про день убийства он рассказал коротко: «Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко». Когда Цымбалюк поднялся в квартиру журналиста, тот уже лежал загримированный. Возле тела положили бутылки с водой, чтобы имитировать, будто Бабченко возвращался из магазина.

«Я находился в квартире буквально 10-15 секунд, мне было не до того, чтобы осматриваться. Я больше следил за тем, что происходит за дверью, чтобы выйти без свидетелей», - отметил Цымбалюк. Отвечая на вопрос журналиста о том, сказал ли он что-нибудь Бабченко, «киллер» ответил утвердительно: «Да, я сказал «Доброго здоровьица«. Он попросил, чтобы я его не смешил».

Раскрыть свою личность Цымбалюк решил из соображений собственной безопасности - ему нужен был «определенный уровень публичности и огласки», чтобы его «не убрали».

В завершении интервью украинец выразил уверенность, что за покушением стояли российские спецслужбы, потому что расшатывание ситуации на Украине «выгодно только путинской России».

Аналогичное предположение высказывала и СБУ.