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СМИ: Трамп привык рвать важные документы, их склеивают целым отделом

Korrespondent.net
Фото: NICHOLAS KAMM / AFP

В первые месяцы работы американского лидера целый отдел в Белом доме занимался склеиванием разорванных бумаг.

Президент США Дональд Трамп часто рвет важные документы, несмотря на то что они должны отправляться в архив, пишет Politico.

Издание приводит историю сотрудника Белого дома Соломона Ларти, который вместе с коллегами занимался склейкой документов, разорванных Трампом.

По данным Politico, американский лидер имеет «странную» привычку рвать важные документы, работу с которыми он закончил. Однако законодательство обязывает хранить все президентские бумаги в архиве.

Помощникам Трампа пришлось собирать разорванные документы и собирать их обратно, как пазл. Таким образом, они оберегают главу государства от нарушения закона.

Издание утверждает, что в первые месяцы работы Трампа под эти цели был выделен целый отдел в администрации.

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