Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд переговоров в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести второй раунд двустороннего саммита в Пхеньяне в июле. Об этом сообщает газета «Чунан Ильбо». В настоящее время оба лидера готовятся к переговорам в Сингапуре.

По словам источника издания, приглашение от лица Ким Чен Ына содержалось в письме, переданном 1 июня Трампу заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Газета, которую цитирует ТАСС, отмечает, что «обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне».

По данным источников «Чунан Ильбо», Пхеньян при подготовке к саммиту в Сингапуре потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять с КНДР санкции, передает РИА «Новости». Между странами нет дипотношений со времен вооруженного конфликта на Корейском полуострове и не подписан мирный договор.

Агентство Kyodo сообщает, что если переговорный процесс будет проходить успешно, возможен третий раунд саммита - в Вашингтоне в сентябре.

Встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле «Капелла», расположенном на острове Сентоса. В понедельник, 11 июня, стало известно, что Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун провели встречу в закрытом формате в государственной резиденции Истана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра саммита США - КНДР.

После обострения отношений с США, вызванного продолжающимися ракетно-ядерными испытаниями в КНДР, Пхеньян объявил о готовности взять курс на денуклеаризацию, и две страны договорились начать подготовку к встрече на высшем уровне.

КНДР 25 мая взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом американский президент в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном. в то же время он отметил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае давление мирового сообщества на Пхеньян усилится.