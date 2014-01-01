За независимость Страны Басков: цепочка людей длиной в 202 км

В воскресенье в испанской Стране Басков примерно 175 000 активистов взялись за руки в цепочку длиной 202 километра, потребовав, таким образом, голосования о независимости. Маршрут акции протянулся от прибрежного курорта Сан-Себастьян через бизнес-центр Бильбао в столицу региона Виторию.

«Мы доказали, что хотим решить политическую судьбу этой земли», - выступая перед участниками акции в Витории, заявили представители организаторов акции «Gure Esku Dago» («Это в наших руках»).

К акции присоединились несколько политических организаций и объединений, поддерживающих независимость, в том числе и правящая Национальная партия Басков.

Подобные мероприятия «Gure Esku Dago проводила и в 2014 и 2015 годах, пытаясь добиться проведения референдума об обеспечении более широкой политической свободы в этом регионе, который соответственно испанской конституции обладает определенной политической и культурной автономией.