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Полиция бьет тревогу: дети сами ради забавы делают эротические видео и фото

rus.postimees.ee
Фото: REUTERS/Scanpix

По словам эстонских стражей порядка, работающих в интернете, часто дети сами выкладывают в сеть фотографии и видео эротического содержания в качестве забавы или желания произвести впечатление, передает Rus.ERR.

«Тревогу вызывает очень юный возраст потенциальных жертв, нам приходится по-другому реагировать и действовать. Это означает, что и родители детей должны задуматься, что они говорят своим детям. Говорят ли они с детьми на тему секса и сексуальности, о том, можно ли фотографировать и снимать на камеру обнаженное тело», - говорит веб-констебль Маарья Пунак.

Каждый год в соседней стране жертвами интернет-педофилов или мести своих же сверстников становятся 750 детей в возрасте от 10 до 14 лет.

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