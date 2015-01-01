Сумасшедшее зрелище! В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом (18+)

Утром в субботу, 9 июня, 2502 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом на одном из пляжей Ирландии, пишет Independent. Внимание - очень откровенная фотогалерея!

Ежегодная благотворительная акция «Strip and Dip» (Разденься и искупайся) посвящена борьбе с раком. В этом году мероприятие проводилось уже в шестой раз. Она была основана Дейрдре Фезерстоун, которые поборола рак молочной железы.

В первом «голом заплыве», организованном спустя шесть месяцев после ее излечения, приняли участие 60 человек, в прошлом году - уже 200.

В акции могут участвовать только женщины, которые болели или еще болеют раком. Цель заплыва – показать, что жизнь после заболевания продолжается, и собрать средства для помощи в борьбе с раком.

«С нашим смехом, шрамами, во многих случаях только с одной грудью или вообще без груди, мы хотели бы послать сообщение о том, что есть жизнь после рака, а также повышать осведомленность о том, насколько важно, чтобы женщины проверялись. Это волшебный день для всех участниц», - рассказала Фезерстоун.

В этом году мероприятие превзошло предыдущий мировой рекорд по самому массовому «голому заплыву», который был установлен в Перте в Австралии в 2015 году 786 купающимися.